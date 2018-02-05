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O Ses Türkiye şampiyonu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan programda final heyecanı yaşandı ve son ikiye Lütfiye Özipek ile Yener Bulut & Ümit Durak kaldı. Peki O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu?