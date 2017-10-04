Acun Ilıcalı'nın 2011'den bu yana hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye için bekleyiş başladı. Birbirinden farklı müzik türlerinde şarkıların seslendirildiği yarışmada, yarışmacılar birinci olabilmek için ses yeteneklerini sergileyecek. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürisi kimlerden oluşacak? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonu büyük merakla beklenen şarkı yarışması O Ses Türkiye için seçmeler devam ediyor. Yarışmada boy gösterecek adayların seçilmesi için ilk seçmeler 23-24 Eylül tarihlerinde yapılmış ve ikinci seçmeler de bugün gerçekleştirilmişti.

O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağını bekleyen izleyenler ise merakla "O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?" diye araştırıyor. Tv8 kanalında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'ni ne zaman başlayacağı henüz belirlenmedi. Seçmelerin ardından belirlenen yarışmacılarla birlikte O Ses Türkiye'nin yeni sezonunun başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. 2 Ekim'de başlayan O Ses Türkiye yeni sezon çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni sezon başlayacak ve birbirinden farklı müzik türlerinde şarkı söyleyen yarışmacılar yarışacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer alan Sibel Can, bu yıl jüri koltuğunda yer almayacak. Sibel Can'dan boşalan koltukta bu yıl ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe yer alacak.

— Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 28, 2017

Yıldız Tilbe'nin yanı sıra jüri koltuğunda Murat Boz, Gökhan - Hakan kardeşler (Athena) ve son sezon şampiyonluğa ulaşan Hadise yer alacak.

Bilindiği üzere O Ses Türkiye yarışmasının son şampiyonu Hadise olmuştu. Hadise'nin kadrosunda bulunan yarışmacısı Dodan Özer yarışmayı kazanmış ve Hadise, O Ses Türkiye'de ilk defa şampiyonluğa ulaşmıştı.

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