Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye'nin yeni sezonunu merak eden izleyiciler 'O Ses Türkiye ne zaman başlayacak' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sezon Hadise'nin yarışmacısı Dodan Özer birinci olmuştu. Yeni sezon yarışmacılarını izlemek isteyen izleyiciler merakla yarışmayı bekliyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yeni jürisi kim olacak? İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için seçmeler devam ediyor. 23-24 Eylül tarihlerinde yapılan ilk seçmelerin ardından 4 Ekim'de de seçmeler yapılacak. Seçmeleri devam eden O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Yarışmanın seçmeler bittikten bir sonraki hafta başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE'DE YENİ JÜRİ KİM OLDU?

Geçtiğimiz sezon Sibel Can'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de bu sene sürpriz bir isim yer alacak. Sibel Can'ın yerine ünlü müzisyen Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak. Yıldız Tilbe'ye bu sene pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler (Athena) ile son sezonun şampiyonu olan Hadise eşlik edecek.

O SES TÜRKİYE'NİN SON ŞAMPİYONU HADİSE

2011 yılından beri jüri koltuğunda oturan Hadise, 6. sezonunda şampiyonluğa uzanan isim oldu. O Ses Türkiye'de Murat Boz, Mustafa Sandal ve Ebru Gündeş'in birer şampiyonluğu bulunurken Athena'nın iki şampiyonluğu var. Sevilen sanatçı Hadise ise 6 sezonun sonunda yarışmacısı Dodan Özer ile birlikte şampiyonluğu yaşadı.

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