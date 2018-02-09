9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, "Sigarayı bıraktıktan sonra bir tane bile sigara içerseniz yeniden başlarsınız. O sigarayı yeniden yakmayın" dedi.

Dr. Derya Deniz, sağlıklı yaşamak için sigarayı bırakmanın önemli olduğunun, sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusunda bilgilerini arttırmak gerektiğinin altını çizdi.

İHA'nın haberine göre; sigara içmek veya pasif sigara dumanına maruz kalmanın birçok zararının bulunduğunu belirten Dr. Derya Deniz şöyle konuştu: "Sigara, insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkmasında sigara temel etkendir. Ayrıca sigara kullanımı KOAH, astım, nefes darlığına, bazı cilt sorunlarına, erken menopoza ve düşük kilolu doğumlara neden olabilmektedir."

KENDİNİZİ SEVİN, SİGARAYI BIRAKIN

Dr. Deniz, "Kendinizi sevin sigarayı bırakın. İçilen sigaranın dumanı hemen kaybolmuyor ve havada asılı kalıyor. Örneğin, balkonda sigara içip içeri girdiğimiz zamanda üstümüze sinen sigaranın dumanı evin içerisine de siniyor. Evde sigara içmeyen kişiler, en önemlisi de çocuklar, bebekler bu dumandan olumsuz etkileniyorlar. Sigara içilen bir ortamda kalan çocuklarda daha sık akut bronşit atakları görülebiliyor'' diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR VAR

Sigarayı bırakmaya karar verenlerin ilk olarak kendilerine bir zaman ve tarih belirlemesinin faydalı olabileceğini aktaran Dr. Deniz, " Sağlık Bakanlığı da sigarayı bırakma konusunda vatandaşa yardımcı olmaktadır. Sigarayı bırakmak için çeşitli ilaçlar var. Devlet bu ilaçları karşılıyor. Halk sağlığı merkezlerinden temin edilebiliyor. Ancak önce kişinin sigarayı bırakmayı istemesi lazım. İlaçları kullandıktan sonrada yeniden başlama riski var. Kişinin ilacı bıraktıktan sonra bir tane bile sigara içmemesi gerekiyor" dedi.

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