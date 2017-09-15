'O tekne casus değil tatbikat teknesi' iddiası

Edirne'nin Enez ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde duran ve 'casus' olduğu belirtilen teknenin tatbikat amaçlı kullanılan tekne olduğu iddia edildi.

AA'nın yetkililere dayandırdığı haberine göre tekne bir yıl önce batık olarak balıkçılar tarafından bulundu. Denizden çıkarılarak Enez Limanı'na getirilen tekne, Sahil Güvenlik Enez Bot Komutanlığı önüne konuldu.

İddiaya göre tekne NATO'nun savunma sistemlerini denediği bir tatbikatta battı.

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