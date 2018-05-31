Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabad Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, boşanma davası sonrası taraflardan Mehmet T., sokak ortasında eşi Nevin T.'yi şiddet uygulamış, bunu gören temizlik işçisi Emre Derebaşı da kafa atıp Mehmet T.'yi yere sermişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet T. ise savcılıkça serbest bırakılmıştı.Mehmet T.'nin, kendisini dövdüğü gerekçesiyle temizlik işçileri Emre Derebaşı'ndan şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifade veren evli ve iki çocuk babası Emre Derebaşı, Habertürk'e de yaşananları anlattı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ ile Uzay Kesmen'e konuşan Derebaşı şöyle dedi: "Görevli olduğum bölgede çalışırken kadının bağrışmalarını ve yardım seslerini duydum. Sese doğru baktım. Adam elindeki cisimle kadına vuruyordu. Kadının düştüğünü görünce elindeki cismin sopa olduğunu sandım. Bu yüzden direk müdahalede bulundum. Biraz sert oldu. Müdahalede bulunduktan sonra adamın elindeki cismi almak için üzerine yattım. O sırada diğer arkadaşlar gelip yardım etti. Beyefendi bizden şikayetçi oldu. Sonra polis geldi, adamı alıp götürdü. Ben pişman değilim. Vazifemizi yaptık. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Tekrar olsa tekrar yaparım. Şiddete karşı bir insanım ama kadına yapılınca dayanamadım. Adam bizden şikayetçi oldu, serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. Adam, 'Ben karımı dövmedim, karım kendi kendini yere attı. O adamlar da durduk yere beni dövdü' demiş."

SOSYAL MEDYADA İLGİ



Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasıyla evli ve 2 kız çocuğu babası temizlik işçisi Emre Derebaşı için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Bazı vatandaşlar, genç kadını koca dayağından kurtaran Derebaşı'na övgüler dizdi. Sosyal medyada Derebaşı için, "Helal olsun. Toplumda böyle duyarlı insanların olduğunu bilmek güzel" ve "Memlekete böyle yürekli adamlar lazım" yorumları yapıldı. Derebaşı'nın yanında olan bazı iş arkadaşları ise, "Emre ilk kafayı kadını kurtarmak için, ikinci kafayı ise bize küfrettiği için attı" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Karı kocanın, olay günü boşanmak için adliyeye gittikleri ve dönüş yolunda da bu olayların yaşandığı öğrenildi. Mehmet T. hakkında geçen ay, "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair tKanun" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Ancak genç kadının koruma talebinde bulunmadığı belirtildi.

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