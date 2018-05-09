ABD'nin eski Başkanı Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.
AA'nın aktardığına göre; Barack Obama, 2015'te kendisinin imza koyduğu nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı "nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu" ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.
Obama, "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir." yorumunda bulundu.
TRUMP'IN KARARINA TEPKİLER
Öte yandan ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve nükleer anlaşmanın hayata geçmesinde aktif rol oynayan John Kerry de ABD'nin anlaşmadan çekilmesi kararının çok yanlış olduğunu savundu.
Kerry, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın ABD'yi, İsrail'i ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini yeniden büyük bir riske attığını iddia etti.
"SOMUT BİR PLAN GÖRMÜYORUM"
Demokratların Senatodaki azınlık lideri Chuck Schumer de "Müttefiklerimizi bölerek bu planın nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Söz konusu yaptırımları diğer ülkelere nasıl uygulayacaksınız? Ben burada somut bir plan görmüyorum." sözleriyle Trump'ın kararını eleştirdi.
Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake de "Bunun (Trump'ın kararı) akıllıca atılmış bir adım olduğunu sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.
Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.
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