Obama'dan Amerikalılara Nazi Almanyası uyarısı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Obama, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD'de "demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çok çabuk bozulabileceği" uyarısında bulundu.

Konuşmasında açıkça Donald Trump yönetiminden söz etmeyen Obama, Hitler'in Almanya'daki yükselişine dikkati çekerek, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu kaydetti.

Dinleyicilerden "dikkatli olmalarını ve oy kullanmalarını" isteyen eski ABD Başkanı, özgür basının demokrasinin hayati unsuru olduğunu da vurguladı.

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