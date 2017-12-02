Obama'dan Trump'a gönderme: Konuşmadan ve tweet atmadan önce düşünün

Hindistan'da düzenlenen bir liderlik forumuna katılan eski ABD Başkanı Barack Obama, forumun tartışma panelinde sosyal medya, ABD'nin iklim değişikliği karşısındaki tutumu ve Hindistan'daki dini tahammülsüzlük hakkında konuştu.
Forumda konuşma yapan Barack Obama, eşi Michelle Obama'nın geçen hafta Kanada'da "yataktan tweet yazma" ifadesi ile ilgili sorulan soru hakkında, "Michelle aslında genel fikri veriyordu. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin. Biraz düzenleme işleviniz olsun. Konuşmadan önce ve tweet atmadan önce düşünün" dedi. Obama aynı zamanda, " Twitter'ı kendisinden daha çok kullanan insanlardan" daha fazla takipçisi olduğunu belirtti.
Forumda iklim değişikliğiyle ilgili olarak Obama Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın karbon gazı emilimini düşürme kararını, "çocuklara mücadele için bir şans" olarak gördüğünü, ancak, "ABD yönetiminin bir duraksama yaşadığını" söyledi. Aynı zamanda Hindistan'ın anlaşmadaki katkısını kutlarken, iklim değişikliğinin varlığına inanmayan insanlarla tartışamayacağını söyledi. Obama, "İklim değişikliğiyle mücadelede ne yapmamız gerektiği konusunda herkesle tartışabilirim fakat iklim değişikliğine inanmayanlarla konuşacak bir şeyim yok" dedi.
Obama aynı zamanda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile "özel olarak" ülkedeki dini tahammülsüzlük hakkında görüştüğünü söylerken, "Bir ülke mezhep ayrılıklarıyla bölünmemeli. Bu düşüncemi Başbakan Modi'yle de paylaştım. Bu durumda insanlar birbirleri arasındaki farklılıkları daha canlı bir şekilde görüyor ve ortak yaşamın önemini göz ardı ediyor" dedi.
Hindu milliyetçisi olan Modi'nin sıkı takipçileri, çoğunluğu Hindu dinine mensup olan Hindistan'da Müslüman ve diğer azınlık grupları arasında gerginlik çıkarmakla suçlanıyor. Hindistan'daki bazı uzmanlar ise dünyanın en çeşitli ülkelerinden biri olan Hindistan'da azınlık grupları ve din mensupları arasında bulunan gerginliğin ve dini tahammülsüzlüğün Modi yönetime geldikten sonra arttığını düşünüyor. Obama'nın konuşması hakkında bir açıklama yapmayan Modi, sosyal medyada Barack Obama ile tekrar görüştüğüne çok sevindiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabında 44 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden birçok tartışmalı paylaşımda bulunması nedeniyle eleştiriliyor. Trump aynı zamanda geçen ay gerçekleşen iklim değişikliği konferansından önce, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladığında birçok kesimden tepki görmüştü.
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