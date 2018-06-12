Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın gözdesi olarak bilinen eski Ulusal Güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, ‘Olduğu Gibi Dünya’ adlı kitabında, geçmişte Amerikan lideriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen bazı görüşmeleri paylaştı.

Kitaba göre, 2011’deki Birleşmiş Milletler genel kurul görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama’ya zor anlar yaşattı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Erdoğan, Obama’ya Filistin konusunda ‘bir yılda 180 derece döndüğünü’ söyledi. Obama da, Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamayacağını öne sürdü ve “İsrail’le müzakere edilmeliydi” diyerek Güney Sudan’ı örnek verdi. Erdoğan bunun üzerine “Güney Sudan için Kuzey’in senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?’’ diye sordu. Obama görüşme sonrası Ben Rhodes’a “Erdoğan’la tartışmaktan nefret ediyorum” dedi.

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