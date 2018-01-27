ABD eski başkanı Barack Obama, Çarşamba günü Eylül ayında biletleri 225 dolara satışa sunulan ve bir saat içinde tükenen, New York'taki tamamen dolu bir sinagogda konuşma yaptı. Bu, 44. başkan olan Obama'nın görevinden ayrıldığından beri halka açık göründüğü birkaç andan biri...

Obama, Manhattan'ın Upper East Side bölgesinde bulunan Emanu El Sinagogu'nda bulunanlara 'nazik olun, yararlı olun, biraz korkusuz olun' şeklinde konuşma yaptı. Obama, kalabalığa, ekibiyle "temelde liberal bir Yahudi" olduğu konusunda şaka yaptıklarını söyledi.

Eski başkan, 'gerçeğin çürümesinden' dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek, mevcut siyasi iklim hakkında da konuştu.

Muhafazakarlar Obama'yı Beyaz Saray'daki zamanında İsrail karşıtı politikalar izlemekle suçladı. Ancak Obama, sinagogdaki dinleyicilere, kendi yönetiminin İsrail'e önceki herhangi bir yönetimden daha fazla askeri yardım verdiğini söyleyerek, "Tarışma konusu değil," dedi.

Eski başkan, geçen yıl görevden ayrılmadan hemen önce İsrail'in yerleşim planını kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmediğini de savundu.

Obama yönetiminin verdiği karar, İsrail ve müttefikleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Görev süresince Obama, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığa son verecek bir barış antlaşmasına aracılık etmedi.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki işgalinin "sürdürülemez" olduğu konusunda uyarıda bulunurken, dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti.

"ÜLKE POLİTİKASI BAZEN İZİN VERMİYOR"

Obama, ülkedeki iç siyasetin İsrail hakkında gerçekleri konuşmayı zorlaştırdığını söyledi.

Obama, "İsrail'in gerçek bir dostu olmak için dürüst olmak önemlidir ve bu ülkenin politikası bazen buna izin vermemektedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini taşıma kararının ardından Perşembe günü Davos'ta da İsrail ile müzakere masasına oturmadıkça, Filistinlilere yardımı keseceği tehdidinde bulunmuştu.

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