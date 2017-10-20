Obama ve Bush'tan isim vermeden Trump'a eleştiriler

Eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush, ABD'deki mevcut siyasi iklime yönelik eleştirilerde bulundu.
Obama ABD vatandaşlarını, 'bölünme' ve 'korku' politikalarını kabul etmemeye çağırdı.
Bush ise kamusal yaşamdaki 'zorbalığı' ve 'önyargıları' eleştirdi.
İki eski lider eleştirilerini ayrı yerlerde yaptıkları konuşmalarda yöneltti ve ikisi de Trump'ın adını zikretmedi.
'Gelenekbir kenara kondu'
ABD'de eski devlet başkanları genelde siyasi arenanın dışında yer alıyor.
BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, bu geleneğin bugünkü siyasi atmosferde bir kenara konduğunu belirtiyor.
New Jersey Eyaleti'ne bağlı Newark kentinde, Demokratların bir etkinliğinde konuşan Obama, Amerikalıların dünyaya "Bölünme siyasetini reddediyoruz, korku siyasetini reddediyoruz" mesajı göndermesi gerektiğini belirtti.
Obama şöyle devam etti:
"Yüzyıllar önce birçok kez gördüğümüz, eski bölünme politikalarına artık sahip olamayız. Şu anda gördüğümüz politikaların bazılarını yatırdığımızı düşünmüştük. Bunlar, 50 yıl öncesine bakan insanlar. Şu anda 21. yüzyıldayız, 19. yüzyılda değil. Haydi!".
Obama'dan birkaç saat önce New York'ta konuşan Bush ise şunları söyledi:
"Dar kafalılık teşvik edilmiş görünüyor. Siyasetimiz, komplo teorileri ve açıktan uydurmalara karşı savunmasız hala gelmiş görünüyor. Demokrasiye yönelik desteğin yoğunluğunun, özellikle de gençler arasında, azaldığına dair bazı emareler var.
"Zaman zaman, bizi birbirimizden koparanlar güçler, bizi birleştiren güçlerden daha kuvvetli görünebilir. Göçün Amerika'ya hep dinamizm getirdiğini unutup, milliyetçiliğin doğuştancılığa doğru saptırıldığını görmekteyiz".
ABD Başkanı Donald Trump eleştirilere henüz bir yanıt vermedi.
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