Obama kolları sıvadı, siyaset sahnesine geri dönüyor!

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, önümüzdeki ay yapılacak seçimler için New Jersey ve Virginia'daki Demokratik vali adaylığı için kampanya başlatarak siyasete geri dönüyor. Eski başkanının Beyaz Saray'ı terk etmesinden bu yana ilk kez politika sahnesine geri döndüğüne işaret ediyor

Obama'nın iki eyaletteki kampanyada birden boy göstermesi sürpriz değil. Eski ABD Başkanı'nın sene biterken halka daha fazla yaklaşmayı ve ABD'de 2018'de yapılacak ara seçimler için hazırlıklara başlaması bekleniyor.

Rutgers Üniversitesi profesörü David Greenberg, "Obama, farklı konularda rol oynayan ve siyasette yer alan aktif bir eski başkan olmaya kararlı görünüyor" dedi.

Hem Demokrat Virginia Valisi Terry McAuliffe, hem de Cumhuriyetçi New Jersey Valisi Chris Christie'nin görev süresi tamamlanıyor. 7 Kasım'da gerçekleşecek yeni seçimler, geçen yıl Başkan Donald Trump'in zafer karşısında Demokratların gücünü test edeceği yeni bir sınav oalcak.

Obama, Cumhuriyetçi parti valisi Kim Guadagno'ya karşı yarışan Demokrat aday Phil Murphy'nin seçim kampanyası için ilk olarak New Jersey'e gidecek. Daha sonra eski ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Ed Gillespie'ye karşı kampanyasında Demokrat Ralph Northam'a destek sağlamak için Virginia'nın Richmond kentine gidecek.

Ayın sonlarında Obama, 31 Ekim ve 1 Kasım'daki ilk ObamaFoundation liderliği zirvesine başkanlık yapmak için Chicago'ya gidecek ve konuşmacı olarak İngiltere'den Prens Harry'yi, eski İtalyan Başbakanı Matteo Renzi ve Gloria Estefan gibi sanatçıları, Rapçi Chance ve indie rock grubu The National'ı getirecek.

AMERİKALILAR OBAMA HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

Obama'nın popülaritesi hala yadsınamaz. Ağustos'ta NBC News / Wall Street Journal gazetesinde yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 51'i Obama hakkında olumlu görüşlerini belirttiler; yüzde 35'i ise olumsuz fikir beyan etti. Aynı ankette yüzde 36, Trump hakkında olumlu görüş bildirdiklerini ve yüzde 52'si olumsuz bir görüş bildirdiklerini söyledi.



Richmond'da, binlerce kişi Obama'nın mitingine bilet almak için Salı günü sıraya girdiler.

67 yaşındaki emekli Richmond sosyal hizmet uzmanı Nancy Jackson, Obama'yı 'olağanüstü derecede' özlediklerini ve üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem hizmet edebilmesini dilediğini söyledi. Trump'un göreve başlamasından bu yana kendisi gibi seçmenlerin umutsuz olduklarını söyledi. "Sanırım Obama tünelin sonuna ışık getirecek" dedi.

Obama, sekiz yıllık görev süresinin ardından Trump'ın sürekli eleştirileri ve çabalarından dolayı toplum hayatından asla yok olmadı. Princeton Üniversitesi'nden başkanlık tarihçisi Julian Zelizer, Obama'nın 'oldukça hızlı bir şekilde' geri dönmek zorunda kaldığını belirtti ve "Mevcut başkan, yapılması gerekenlerle ilgili tüm geleneksel varsayımları değiştirdi" dedi.

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