İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün çağın hastalığı olarak adlandırılan obezite ile mücadele kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik son 2 yılda gerçekleştirdiği incelemeler, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Yayınlanan kamu spotları, hareketli yaşama teşvik için çalışmalara rağmen İzmir’de 2016’da yüzde 22.4 olan fazla kilolu ve obez öğrenci oranı, geçtiğimiz sene yüzde 31.2’ye yükseldi. HT Egeli'den Mert Neşet Muslu'nun haberi...

2016’da 7 bin 611, 2017’de ise 7 bin 989 öğrenci üzerinde yapılan araştırma, obezite tehlikesinin çocuklar arasında hızla yayıldığını gözler önüne serdi.

EĞİTİMLER VERİLDİ

Yine 2016 yılında yüzde 7.1 olan zayıf öğrenci oranının da geçtiğimiz yıl yüzde 1.3’e kadar düştüğü görüldü. kilo problemi yaşayan öğrenciler için harekete geçen ve çocuklarla tek tek ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri; velilere eğitim verirken, 34 öğrencinin de endokrin servisinde muayene olmasını sağladı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, obezite ile mücadele için çalışmalarını önümüzdeki dönemde artarak sürdüreceklerini söyledi. Yapılan ölçümlerde kilo problemi olduğu belirlenen öğrencilerin Toplum Sağlığı Merkezi bünyesindeki Obezite Danışma Birimi’ne yönlendirilerek takip edildiğini de belirten Salnur, “Obezite Danışma Birimlerimizde çocuklara yönelik beslenme eğitimleri verilmiş ve takip edilmiştir. Geçen yıl tamamlanan çalışmanın ardından 34 öğrencinin Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Endokrin Kliniği’nde muayene olması sağlandı” dedi. İzmir’de obezite ile mücadele konusunda öncü çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Salnur, ailelerin de çocuklarının doğru beslenmesi noktasında dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

2016

Toplam öğrenci: 7611

Normal: Yüzde 68.9

Fazla kilolu ve obez:

Yüzde 22.4

Zayıf: Yüzde 7.1

Çok zayıf: Yüzde 0.43

2017

Toplam öğrenci: 7989

Normal: Yüzde 67.3

Fazla kilolu ve obez:

Yüzde 31.2

Zayıf: Yüzde 1.3

Çok zayıf: Yüzde 0.2

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