Antalya'da 18 yaşında 177 kilograma ulaşmasıyla olduğu obezite ameliyatı sonrası 8 yıldır yatağa bağımlı olan 26 yaşındaki Melek Yiğit, 40 gündür kaldığı yoğun bakımda dün hayatını kaybetti. Hastaneden alınan genç kızın cenazesi Uncalı Mezarlığı morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre anne Senem Yıldız, al ve duvak konulan kızının tabutuna sarılarak, "Annem kurban olurum, sen kalk ben girerim kara topraklara, annem ben dayanamıyorum kızım gelinliklerini giymiş bugün onun düğünüdür' diyerek gözyaşları döktü.

"1 MİLYONLUK İLAÇ VERİLMEDİ İDDİASI"

Anne Senem Yıldız, kızının kilo sorunu nedeniyle gittikleri hastanede doktorların ısrarı üzerine mide küçültme ameliyatı olduğunu dile getirdi.

Kızının 177 kilo olarak ameliyata yürüyerek girdiğini hatırlatan Yıldız, "Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğerki dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada hasta yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş.

Bu 3 doktor mecburi olan bu ilacı bir gün dahi olsa vermemişler. İlacın değeri 1 milyon. Benim kızımın ölümü 1 milyona bağlı. Kızım 1 milyon için öldü. O ilaç verilseydi, benim kımızın hiçbir şeyi olamayacaktı. Bize söylemeden biz mide küçültme sandık, meğerse mide bypassı yapmış" dedi.

"MAHKEMEDE ÖĞRENDİ"

Bu durumu mahkeme sürecinde öğrendiklerinin altını çizen Senem Yıldız, "Kızımı götürdük. Endoskopi yapıldı, doğru çıktı. Kızımın midesi komple alınınca, yeme içme olmayınca enfeksiyon türedi. Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere, toplam 8 yıl yatağa bağımlıydı. Yaklaşık 40 günden bu yana yoğun bakıma düştü. Enfeksiyonu durduramadık. Dün saat 15.30'da kızım hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

"GELİNLİĞİ KEFENİ OLDU"

Kızının gelinliğinin kefeni olduğunu kaydeden Yıldız, "Gelinliği kızımın kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar nasıl kaldıracaklarsa. 1 milyonluk ilaç için kızım hayallerinden oldu. 'Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu.

Adalet gerçek adaletse, 3 doktorunda öyle bir cezasını verecek ki, kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Bu benim kızımın hayatı ibret olsun. Keşke kızım kilolu kalaydı kara topraklara gitmeyeydi. 26 yaşındaki kızımı kara topraklara koydum" dedi.

Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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