Antalya'da 18 yaşında 177 kilograma ulaşmasıyla olduğu obezite ameliyatı sonrası 8 yıldır yatağa bağımlı olan 26 yaşındaki Melek Yiğit, 40 gündür kaldığı yoğun bakımda dün hayatını kaybetti. Hastaneden alınan genç kızın cenazesi Uncalı Mezarlığı morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre anne Senem Yıldız, al ve duvak konulan kızının tabutuna sarılarak, "Annem kurban olurum, sen kalk ben girerim kara topraklara, annem ben dayanamıyorum kızım gelinliklerini giymiş bugün onun düğünüdür' diyerek gözyaşları döktü.

"MAHKEMEDE ÖĞRENDİ"

Bu durumu mahkeme sürecinde öğrendiklerinin altını çizen Senem Yıldız, "Kızımı götürdük. Endoskopi yapıldı, doğru çıktı. Kızımın midesi komple alınınca, yeme içme olmayınca enfeksiyon türedi. Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere, toplam 8 yıl yatağa bağımlıydı. Yaklaşık 40 günden bu yana yoğun bakıma düştü. Enfeksiyonu durduramadık. Dün saat 15.30'da kızım hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

"GELİNLİĞİ KEFENİ OLDU"

Kızının gelinliğinin kefeni olduğunu kaydeden Yıldız, "Gelinliği kızımın kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar nasıl kaldıracaklarsa. 1 milyonluk ilaç için kızım hayallerinden oldu. 'Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu.

Adalet gerçek adaletse, 3 doktorunda öyle bir cezasını verecek ki, kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Bu benim kızımın hayatı ibret olsun. Keşke kızım kilolu kalaydı kara topraklara gitmeyeydi. 26 yaşındaki kızımı kara topraklara koydum" dedi.

Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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