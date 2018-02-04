Obeziteye bağlı kanser vakaları arttı

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser günü. Kimi için umut, kimi için erken teşhis, bazıları için de doğru tedavi, kanserde yolu düzlüğe çıkarıyor. Gerekçeler farklı olsa da kanser gerçeği dünyada hâlâ en önemli sağlık sorunlarının başında.

Yılda 14 milyon insanı tehdit eden, 8.8 milyon kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan kanserin Türkiye tablosu da iç açıcı değil. Türkiye’de günde 450 kanser vakası tanısı konuluyor. Yılda 6 bin kişi ise obeziteye bağlı kansere yakalanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tespitlerine göre; dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. Erkeklerde akciğer, karaciğer, mide, kolorektal ve prostat kanseriyken, kadınlarda meme, akciğer, kolon, serviks ve mide kanseri görülüyor.

4 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ

Türkiye’de en yaygın görülen tür akciğer kanseri. Her kadının özellikle 40’lı yaşlardan sonra endişesi haline gelen meme kanseri ise hâlâ 4 kadından birinde teşhis edilir durumda. Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin sayısı da yaklaşık 6 bin olarak açıklandı. Dünyada 650 milyon kişiyi etkileyen obezite başta kalın bağırsak olmak üzere mide, akciğer, karaciğer, meme, pankreas, baş-boyun kanserini tetikliyor.