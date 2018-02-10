Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bizim için önemli bir maçtı. Müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Maç içinde çok fazla inişler çıkışlar oldu. Son dakika niye böyle oynadık anlamadım, kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Brose Bamberg çok iyi bir takım. Özellikle ilk yarıda savunmayı çok farklı oynadılar. Bizim için önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan "Obradovic'in doğum günü, çocuklarımıza gelecek olsun" sloganıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına destek olmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesinin hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey, kalbimin en güzel yerinden yardım etmek isterim." diye konuştu.

BROSE BAMBERG CEPHESİ

Brose Bamberg Yardımcı Antrenörü Ilias Kantzouris, iyi mücadele ettiklerini ama bunun galibiyet için yeterli olmadığını dile getirdi.

Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Kantzouris, "Zor olacağının bilincindeydik çünkü şampiyon bir takıma karşı oynadık. Sorunlarımız vardı bu şekilde oynamak daha zordu. Maçın içinde kalmak için normalde yapmadığımız savunmaları yaptık. Şanslıydık, çünkü o arada Fenerbahçe Doğuş atışlar kaçırdı. Genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.