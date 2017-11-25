Ocak 2017’de 816 bin olan stajyer sayısı 1 milyonu geçti

İstihdamda son zamanlarda yaşanan artışın gerçek mi, suni mi olduğu tartışması Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinde 2016 aralık ayında çırak sayısının bir anda 747 bin kişi artmasıyla başladı. Aralık 2016’da çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması ve üniversiteli stajyerlere ücret uygulaması getirilmesi dolayısıyla çırak ve stajyer sayısında yaşanan artış SGK ve TÜİK istatistiklerine yansıdı. SGK’nın 2016 yılına ilişkin yaptığı revizyon da eylül ayı itibarıyla zorunlu sigortalı sayısındaki artışın 734 binden 1 milyon 76 bine çıkmasına yol açtı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SGK, 2016 Kasım ayında aktif sigortalı sayısını 14 milyon 731 bin kişi olarak açıkladı. Bunun 13 milyon 900 bini zorunlu sigortalı, 423 bini çırak, kalanı ise diğer gruplarda yer alıyordu. Aralık ayında aktif sigortalı sayısı 15 milyon 355 bine çıktı. Zorunlu sigortalı sayısı 13 milyon 775 bine gerilerken, çırak sayısı 1 milyon 170 bine yükseldi.

Bu yılın ocak ayında ise aktif sigortalı sayısı 15 milyon 48 bine düştü. Bunun alt kaleminde yer alan zorunlu sigortalı sayısı 13 milyon 116 bine, çırak sayısı da 710 bine geriledi. Buna karşılık istatistiklerde ilk defa stajyer ve kursiyerler için kalem açıldı ve sayıları 816 bin kişi olarak gösterildi. Aralıkta çırak olarak gösterilenlerin bir kısmı ocak ayında stajyerkursiyer kalemine alındı. SGK kayıtlarında, ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 74 bin stajyer - kursiyer, 184 bin çırak görünüyor.

YASADAKİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDI

SGK yetkilileri, istatistiklerde yaşanan değişikliklerin geçen yıl aralık ayında çıkartılan yasayla mesleki eğitimin kapsamının genişlemesinden kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, daha önce çırakların ayrı kalemde izlendiğini, meslek liselilerden oluşan stajyerlerin ise “zorunlu sigortalı” verilerinin içinde yer aldığını söyledi. Yetkililer, yasayla kapsamın genişlemesi nedeniyle stajyer ve kursiyerlerin önce aralıkta çıraklar içinde, ocakta ise ayrı kalemde gösterilmeye başlandığını ifade etti. Doğru karşılaştırma yapılabilmesi için de geçmişte zorunlu sigortalıların içinde yer alan meslek lisesi öğrencisi stajyerlerin 2016 ve önceki yılların verilerinden çıkartıldığını, önceki yıllardaki zorunlu sigortalı sayısının bu nedenle 350 bin kişi azaldığını belirtti.

REVİZYONLA ZORUNLU SİGORTALI SAYISI NASIL ARTI?

PRİMLE YOL VE YEMEK PARASI VARSA KAYITTA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri, eğer stajyerler için SGK’ya prim yatırılıyorsa, yol, yemek parası gibi bir “menfaat” sağlanıyorsa, bunların TÜİK’in istihdam verileri içinde yer aldığını belirtti. Yetkililer, bunun yeni olmadığını, öteden beri uygulamanın bu şekilde olduğunu ifade etti.

ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

SGK, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun açıklamasına dayanak teşkil eden özet istatistik verileri yayımladı. Bu veride sadece zorunlu sigortalı sayıları gösterildi. SGK’nın yayımladığı listede 2016 yılında açıklanan aylık zorunlu sigortalı sayıları aşağı yönlü revize edildi. Bu revizyon dolayısıyla, eylül ayı itibarıyla zorunlu sigortalı sayısında eski verilere göre 734 bin olan artış, yeni verilere göre 1 milyon 76 bine çıktı.

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