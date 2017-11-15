Ocak-Ekim dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2017 ve ocak-ekim dönemlerine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ekimde bütçenin 3,3 milyar lira açık, 197 milyon lira faiz dışı fazla verdiğine işaret eden Ağbal, bütçe giderlerinin 56,2 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 52,6 milyar lira olduğunu bildirdi.

Ağbal, söz konusu ayda gider gerçekleşmelerinin yıl sonu gider tahminleriyle uyumlu olduğunun altını çizerek, faiz hariç giderlerin yüzde 29,8 arttığını kaydetti.

Bu artışta yılın son çeyreğine ilişkin ödeneklerin serbest bırakılması nedeniyle kurumların mal ve hizmet alım giderleriyle sermaye giderlerindeki hak edişlerin bu ay içinde ödenmesinin en önemli etken olduğunu anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumunun yıl başında ertelenen prim alacaklarının ekim ayına ilişkin tahsilatı beklentilerimizden daha olumlu şekilde gerçekleşmiştir. Ekim ayında bankalara yapılan bu ödemelerin bir kısmı kasım ayında Kurumun gelir kayıtlarına dahil edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun ertelenen alacakların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle kasımda Kuruma yapılan transfer ödemeleri azalacaktır. Daha önceki yaptığımız açıklamalarda faiz hariç giderlerdeki artış oranının yılın ikinci yarısında azalış trendine gireceğini ifade etmiştik. Nitekim yılın ilk yarısında faiz hariç giderlerdeki artış oranı yüzde 20,2 olarak gerçekleşmişken temmuz-ekim döneminde bu oran yüzde 17,2'ye gerilemiştir. Kasım ve aralık aylarında faiz hariç giderlerdeki artış oranı önemli ölçüde aşağı yönlü trendde olacaktır. Bu çerçevede beklenmeyen bir risk ortaya çıkmadığı takdirde yılın ikinci yarısına ilişkin faiz hariç giderlerdeki artış oranı, OVP öngörülerimiz çerçevesinde yüzde 11 civarına kadar düşecektir."

Ağbal, ekim ayında bütçe gelirlerinin 52,8 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 45,6 milyar lira olduğunu ifade ederek, ocak-ekim döneminde bütçe gelirlerinin 509,4 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 430,9 milyar lira olduğunu bildirdi.

Vergi gelirleri performansının ekonomideki canlanmaya paralel olarak olumlu yönde artış trendinde olduğuna dikkati çeken Ağbal, iş gücü piyasasındaki olumlu gelişmelerin gelir vergisini tahsilatını, ekonomik canlanmadaki artış trendiyle birlikte artan kurum karlarının ise kurumlar vergisi tahsilatını artırdığını belirtti.

Ağbal, iç talepteki olumlu gelişmelerin dolaylı vergi gelirleri tahsilatını artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İç talepteki canlanma brüt KDV tahsilatını önemli ölçüde yukarıya çekerken, vergi iadelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Bakanlık düzenlemelerimiz çerçevesinde artan KDV iadeleri nedeniyle net KDV tahsilatı yüzde 15,6 oranında artmıştır. Bütçe gelirleri ve vergi gelirleri tahsilatındaki gelişmeler OVP hedeflerine ulaşılacağına işaret etmektedir. Önümüzdeki iki ayda harcama tarafında OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz."

Bütçe uygulama sonuçları

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