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Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı

06.06.2018 - 12:19 | Güncelleme:

Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve bu sefer kadınlardan oluşan başrol oyuncularıyla öne çıkan Ocean's 8 filminin galası New York'ta gerçekleşti. çok sayıda ünlünün yer aldığı halaya, Adriana Lima derin yırtmaçlı elbisesiyle damga vurdu. Bu elbise Angelina Jolie'nin 6 yıl önceki Oscar kıyafetini akıllara getirdi

  • 1 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Garry Ross'un yönetmenliğini yaptığı ve kadrosunda pek çok ünlü kadın ismin yer aldığı Ocean's 8 filminin galası New York'taki Alice Tully Salonu'nda gerçekleşti. 

  • 2 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Ocean's 8 filminin kırmısı halısı Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Adriana Lima ve daha pek çok isimle renklendi.

  • 3 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Öte yandan kırmızı halıya derin yırtmaçlı kıyafetiyle Adriana Lima damga vurdu. 

  • 4 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Lima, Angelina Jolie'nin 2012 Oscar töreninde giydiği benzer bir kıyafetle kameralara poz verdi.

  • 5 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Angelina Jolie, 2012 Oscar töreninde derin yırtmaçlı bir elbise giymiş ve yırtmacı vurgulamak amacıyla ilginç bir şekilde yürümüştü. Jolie'den sonra yırtmaçlı gece kıyafeti giyen ünlülere "Bacaklar Angelina" lakabı takılmıştı.

  • 6 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    İşte Ocean's 8 filminin kırmızı halısından kareler...

  • 7 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Adriana Lima

  • 8 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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  • 9 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
    9 | 24

    Sandra Bullock

     

  • 10 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Mindy Kaling 

     

  • 11 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Rihanna

     

  • 12 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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  • 13 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Anne Hathaway 

     

  • 14 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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  • 15 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Sandra Bullock ve Sarah Paulson 

     

  • 16 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Rihanna 

     

  • 17 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Alice Tully 

     

  • 18 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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  • 19 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Sarah Paulson ve Sandra Bullock

     

  • 20 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
    20 | 24

    Gigi Hadid 

     

  • 21 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
    21 | 24

    Lily Aldridge

     

  • 22 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Gigi Hadid ve Lily Aldridge

  • 23 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
    23 | 24

    Lily Aldridge 

  • 24 Ocean's 8 filminin galasında Adriana Lima rüzgarı
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    Cate Blanchett

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