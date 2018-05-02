Sanal gerçeklik teknolojisinde yeni bir adım olan kablolardan bağımsız Oculus Go, 23 ülkede piyasaya sunuldu. Bilgisayar veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışabilen cihaz, VR teknolojisine adım atmak isteyen kullanıcılar için en kolay yol olarak gösteriliyor.



Oculus Go’nun 32 GB’lık depolama desteği sunan versiyonu 199 dolar, 64 GB boyutundaki versiyonu ise 249 dolar olarak fiyatlandırılmış. Cihaz için şu anda halihazırda 1000’in üzerinde uygulama ve oyun bulunuyor.

Cihazın Türkiye için çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.