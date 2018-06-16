Odd Grenland B - Fram Larvik maçı istatistikleri

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Odd Grenland B ile Fram Larvik, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 10 puanlı Odd Grenland B 11. sırada bulunuyor, Fram Larvik 12 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Odd Grenland B, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fram Larvik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 247 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fram Larvik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Odd Grenland B son haftadaki Fram Larvik müsabasında 6-1 yenildi.

Fram Larvik ise Odd Grenland B maçında 6-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Odd Grenland B, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Fram Larvik, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram Larvik 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.