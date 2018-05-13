Odd Grenland B - Moss maçı öncesi rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Odd Grenland B ile Moss, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Odd Grenland B 6 puanla 8. sırada, Moss 3 puanla 12. sırada bulunuyor. Odd Grenland B, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Moss son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 610 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Moss sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Odd Grenland B son haftadaki Arendal müsabasında 2-1 yenildi.

Moss ise Baerum karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Odd Grenland B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Odd Grenland B, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Moss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Moss, 1 gol atarken 4 gol yedi.