Odd Grenland - Lilleström maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Odd Grenland ile Lilleström, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Odd Grenland 17 puanla 10. sırada, Lilleström 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Odd Grenland, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Lilleström sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Odd Grenland son haftadaki Rosenborg müsabasında 1-0 kazandı.

Lilleström, Sandefjord karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Odd Grenland, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

Lilleström, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lilleström 9 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.