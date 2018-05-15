Odd Grenland - Sandefjord maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Odd Grenland ile Sandefjord, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 13 puanlı Odd Grenland 8. sırada bulunuyor, Sandefjord 5 puana sahip ve 15. sırada. Odd Grenland son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Odd Grenland galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Sandefjord galibiyet oranı 6.25. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Odd Grenland son haftadaki Rosenborg müsabasında 1-0 kazandı.

Sandefjord, Lilleström karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Odd Grenland, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Sandefjord, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sandefjord, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.