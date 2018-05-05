Odd Grenland - Start Kristiansand düellosu

Odd Grenland ve Start Kristiansand, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 10 puanlı Odd Grenland 8. sırada bulunuyor, Start Kristiansand 4 puana sahip ve 16. sırada. Odd Grenland son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Start Kristiansand son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 574 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Start Kristiansand sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Odd Grenland önceki hafta Stromsgodset mücadelesinde 2-1 kazandı.

Start Kristiansand ise Stabaek karşılaşmasında 0-5 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Odd Grenland, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Start Kristiansand, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Start Kristiansand, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.