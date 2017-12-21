Odeabank Genel Müdürü istifa etti

Bankadan yapılan açıklamada, "Bank Audi Grubu´nun, Odeabank'ın kuruluş ve faaliyete geçmesinden itibaren beş yıl içinde önde gelen yenilikçi bir finans kuruluşu haline gelerek, Türkiye'nin en büyük ilk 10 özel bankası arasında yer almasındaki katkılarından ötürü Sayın Hüseyin Özkaya'ya teşekkür ettiği" belirtildi.



Açıklamaya göre, yeni CEO'nun atanmasına kadar, halen Genel Müdür Vekili ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Naim Hakim, Genel Müdürlük görev ve sorumluluklarını üstlenecek.



Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Sistemler Başkanı Ayşe Korkmaz da, mevcut sorumluluklarının yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.







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