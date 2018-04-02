Odeabank’ın genel müdür koltuğu Hüseyin Özkaya’nın 2017 sonunda görevde ayrılması ile boşalmıştı. Yerine atanması beklenen Kerim Rota’ya BDDK onay vermemişti.

Kariyerine 1994 yılında başlayan Öncü, Mayıs 2011’den bu yana Yapı Kredi Hazine bölümünden sorumluydu.

Mert Öncü, Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank'a 2 Nisan 2018 (bugün) tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atandı.

MERT ÖNCÜ KİMDİR

Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Öncü (48), 2011 yılından bu yana, Yapı ve Kredi Bankası’nın Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu. Daha önce Yapı ve Kredi Bankası’nda Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışan Öncü, kariyerine Koçbank’ta başladı. Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, 1993-1994 yılları arasında aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalıştığı DePaul Üniversitesi’nden MBA ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı.