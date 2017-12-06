Odeabank'tan Galatasaray'a şok

Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.

Tümspor'un haberine göre, potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.

2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.

İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.

Galatasaray Odeabank

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