HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde çevreci etkinliklerle adını duyuran Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Kaza-Der) öncülüğünde Subatan Yaylası’nda bir araya gelen vatandaşlar, bölgedeki yeşil alanlara ve su kaynaklarına dikkati çekerek, bölgede açılacak olası taş ocağı girişimlerine karşı duracaklarını ifade etti. Dernek başkanı Selahattin Bağlı tarafından okunan basın bildirisinde, bölgenin tarım ve su bölgesi olduğu belirtildi. Koza-Der üyeleri ile çevredeki köylülerin katıldığı basın toplantısının ardından basın mensuplarına bölgedeki su kaynakları gezdirildi. Bağlı, şunları kaydetti:
ZARARLAR ANLATILDI
“Ödemiş’in Başova, Çamyayla ve Keldağı’nda mermer ocağı açma girişimlerinde bulunan firma edindiğimiz bilgilere göre Çamyayla’da 500 dönüm, Başova’da 500 dönüm arazide genişletme ve yeni ocak açma müracaatında bulunmuştur. Ekim 2017 tarihinde MİGEM tarafından Çevre İl Müdürlüğü firmanın müracaatı üzerine her iki arama sahasında işletme projesi verildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu ve ‘çevresel etki değerlendirme gerekli değildir’ kararı verilmiştir. Oysa, Aralık 2017 tarihinde Derebebekler ve çevre köylerden 350 imza ile mermer ve taş ocağının sebep olacağı zararlar anlatılmış ve ocak açılmasına karşı gerekli yerlere müracaat edilerek bu tür faaliyetlerin olumsuz sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Alandaki tehdit halen devam etmektedir. “
Bağlı, “Açılmak istenen ocağın yerleşim yerleri ile iç içe olduğu bu mahallelerde yaşayan ailelerin toz dinamit ve yeraltı sularının yer değiştirilmesi ile yaşamlarının tehlikeye gireceği bu toprakları terk etmek zorunda kalacakları aşikardır. Bizler yer altı kaynaklarının işletilmemesi için değil; köylülerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, açılacak bölgedeki yaklaşık 40 bin ağacın yok olmaması, bugün ve gelecekte su kaynaklarının korunması için mermer ve taş ocaklarının burada değil başka yerlerde işletilmesini istiyoruz” dedi.
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