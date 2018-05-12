Odense - AGF Aarhus düellosu

Odense ve AGF Aarhus, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig Avrupa Ligi Play Off Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Odense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odense kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, AGF Aarhus sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Odense son hafta oynanan Randers FC maçında 4-1 yenildi.

AGF Aarhus ise Aalborg karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.