Odra Opole - Chrobry Glogow karşılaşma önü

Odra Opole ve Chrobry Glogow, 27 Nisan 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Odra Opole 38 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Chrobry Glogow 43 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Odra Opole, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chrobry Glogow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 212 kodlu maçı oynayanlar; Odra Opole galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Chrobry Glogow galibiyet oranı 2.60.

Odra Opole son haftadaki Chrobry Glogow müsabasında 1-0 kazandı.

Chrobry Glogow ise Odra Opole karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Odra Opole, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 10 gol yedi.

Chrobry Glogow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chrobry Glogow, 15 gol atarken 16 gol yedi.