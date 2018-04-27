Odra Opole - Chrobry Glogow karşılaşma önü

Odra Opole ve Chrobry Glogow, 27 Nisan 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Odra Opole 38 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Chrobry Glogow 43 puanda ve 6. sırada. Odra Opole, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chrobry Glogow, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odra Opole kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Chrobry Glogow sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Odra Opole önceki hafta Chrobry Glogow mücadelesinde 1-0 kazandı.

Chrobry Glogow ise Odra Opole maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Odra Opole, 16 gol attı ve 10 gol yedi.

Chrobry Glogow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chrobry Glogow, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.