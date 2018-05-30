ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Altay, üniversite yıllarından bu yana hayallerini süsleyen çiftliği devlet desteğiyle kurmak için 9 yıl önce "Besi Çiftliği Projesi"ni hazırladı.

Altay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunduğu yaklaşık 13 milyon liralık projesi onaylanınca yüzde 65 hibe desteği aldı.

Bu destekle memleketinde 500 dönüm alana 400 büyükbaş hayvandan oluşan modern besi çiftliği kuran Altay, bir süre sonra hayvan sayısını 3 bine yükseltti.

Kentin et ihtiyacına büyük katkı sunan, 60 kişiye de istihdam sağlayan 46 yaşındaki Altay, girişimcilikte kazandığı başarısıyla da çevresindekilere örnek oldu.

"İSTİHDAM AÇISINDAN BÜYÜME EĞİLİMİNDEYİZ"

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletten aldığı destekle açık sistem ile teknolojik altyapısı yüksek dizayn edilen bir çiftlik kurduğunu belirtti.

"Sıcak olduğu için hayvancılık yapılamaz" denilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işe başladıklarını anlatan Altay, "Ortadoğu'nun çöllerinde hayvancılık yapılıyorken neden Diyarbakır'da yapılmasın? Bu iklime uygun yapılar tasarlamak için gittiğimiz ülkelerdeki yapıları organizasyonları inceledik. Bundan bir sonuç çıkardık." dedi.

Bu doğrultuda yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Altay, çiftlik sayesinde bölgenin besi yönüyle et ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladıklarını dile getirdi. Altay, "Bu yatırımları gerçekleştirirken hükümetimizin, devletimizin sağlamış olduğu kırsal kalkınma projelerinden faydalandık. Bu kırsal kalkınma projeleri desteklerinin bize çok faydası oldu. Güzel de bir sonuç çıktı." diye konuştu.

"Eskiden insanlarımız gider batıda çalışırdı, şimdi batıdan bu işi yapacak eleman almaya başladık." ifadesini kullanan Altay, işletmesinde 60 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Altay, istihdam açısından büyüme eğiliminde olduklarını, bölgenin et ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Tam kapasite çalıştıklarını anlatan Altay, "Bismil ovası nasıl pamuk ve mısırda Diyarbakır ve Güneydoğu'nun gururu ise inşallah hayvancılıkta da bu seviyeye geleceğimize inanıyoruz. TKDK gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin çehresini değiştirdi." şeklinde konuştu.

İSTİHDAMA KAVUŞANLAR MEMNUN

Veteriner sağlık teknikeri Ömer Baran, işletmede 4 yıldır çalıştığını belirterek, memleketinde iş bulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu tür işletmelerin bölgede bulunmasının kendileri için bir fırsat olduğunu aktaran Baran, "Batıya gidip çalışmaktansa burayı tercih ettim çünkü burası memleketimiz. İş olanakları da uygun olduğu için kendimizi evimizde hissediyoruz. Eskiden bu tür işletmeler hiç yoktu. Devlet desteği ile açılan işletmeler sayesinde benim gibi çalışanlar evine ekmek götürüyor." şeklinde konuştu.

Çiftlikte çalışan Hamit Bakon da devlet sayesinde ilçede kurulan bu tür işletmelerden birçok ailenin faydalandığını dile getirdi.

Bölgenin bu tür işletmelere ihtiyacı olduğuna işaret eden Bakon, bu işletmelerin sayısının artmasıyla bölgedeki gençlerin batıya gidip çalışmaktansa memleketlerinde çalışma imkanı bulacağını kaydetti.

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, istihdam yaratmak için kurum olarak girişimcilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Güneş, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında kent genelinde tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığıyla finansman desteği sağlandığını söyledi.



