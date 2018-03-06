Hollywood'un en prestijli film ödüllerinin verildiği Oscar Ödül Töreni'nin bu seneki ayağında şok bir olay yaşandı. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazana Frances McDormand'a verilen Oscar heykelciği çalındı.

CNN'e konuşan McDormand'ın temsilcisi, ünlü aktris ödül töreninden sonra verilen baloya katıldığı sırada bir kişinin Oscar heykelciğini alarak salondan çıkmaya çalıştığını belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı Sözcüsü, 47 yaşındaki bir adamın hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Oscar heykelciğinin McDormand'a geri döndüğünü açıkladı.

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri isimli filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. McDormand daha önce 1997 yılında Fargo isimli filmdeki performansıyla aynı ödülü kucaklamayı başarmıştı.

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