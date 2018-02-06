2016 yılı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde, gönüllülük bilincine ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri desteklemek amacıyla kurulan Gönüllü Platformu, gönüllülük alanındaki projelendirme ve uygulama açığını kapatmak için kolları sıvadı.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen, tüm vatandaşların sınırsız, şartsız katılabildiği “Gönüllülük Projesi Yarışması’’ 5 Aralık 2017 tarihinde başlayarak bugüne değin hızla ilerleme kaydetti. Yarışma sonunda Türkiye'nin her yerinden kendi gönüllülük videosunu çekip gönderenler arasından seçilen kişiler, çeşitli kategorilerde ödüllere sahip olacak.
2010 yılında kurulan Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu’nun kurucusu olduğu Gönüllü Hizmet Vakfı sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın amacı, gönüllülük kavramının önemine vurgu yapmak ve hayata geçirilecek gönüllülük projelerini tek platformda toplayıp farkındalık yaratmak.
Hayata geçtiği 1 yıl 2 ay içerisinde 9 buçuk milyon kişiye tam 46 milyon kez ulaşan Gönüllü Platformu videoları 12 milyon kez izlenirken, 13 milyona yakın beğeni, yorum ve paylaşım aldı. Şu ana kadar Şanlıurfa’dan Gaziantep’e, Bursa’dan Van’a kadar Türkiye’nin dört bir bölgesinden gönüllülük videoları gönderildi.
YARIŞMAYA KATILIM İÇİN NE YAPMALI?
Yarışmaya katılım için, kişilerin kendi gönüllülük çalışmalarının videosunu facebook üzerinden gonulluplatformu hesabına mesaj ile göndermeleri gerekiyor.
Sosyal Medya Uzmanı ve Öğretim Üyesi Ercüment Büyükşener, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan, Adım Adım Platformu ve Açık Açık Derneği Kurucusu Renay Onur, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Zeynep Ürkün’ün jüri üyesi olduğu yarışmada jüri tarafından belirlenecek 10 video sahibi finalist ile Gönüllü Platformu’nun youtube kanalı Gönüllü TV’de röportaj yapılacak, gönüllülük videolarının hikayesi yayınlanacak.
İlk 3'e giren kişilere, gönüllülük projelerini geliştirmek için Gönüllü Hizmet Vakfı kurucusu ve başkanı İnal Aydınoğlu mentorluğunda danışmanlık verilecek. Birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL verilecek yarışmada başvurular 15 Şubat Perşembe günü saat 17.00’a kadar kabul edilecek. 20 Şubat Salı tarihinde de sonuçlar açıklanacak. Yarışma hakkındaki en güncel bilgilere instagram’da gonulluplatformu, facebook’da gonulluplatformu, twitterda GonulluP hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
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