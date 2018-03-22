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"Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve bakanlarım karşımda, sonra çok güzel sunumla beni anons ettiler, çok gururlandım. Cumhurbaşkanımızın elinden bir teşekkür belgesi aldım. Bunun manevi değeri çok büyük. Bu ödüller bizi çalışmaya daha çok teşvik ediyor. Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım. Benim dileğim, hanım arkadaşlarımızın bizden görüp girişimci olmalarıdır. Çalışmak çok güzel, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek çok güzel. Bir erkeğin yaptığı işin iki katını bir kadın yapabilir. Hırs ve azim olduktan sonra her kadın yapar. Çalışmaya bir başladı mı bir daha bırakamaz."