Yaklaşık 6 yıl önce 4-5 kadın arkadaşıyla yaptıkları yöresel ürünler mercimekli mantı, dolama böreği, şeker pancarı pekmezi, erişte, manda kaymağı, manda yoğurdu ve tarhanayı ilçede üretip küçük ölçekte satmaya başlayan Parlar, KEDV Eskişehir sorumlusunun önerisiyle 500'er lira mikro kredi alarak, belirlenen bölgelerdeki stantlarda yöresel ürünleri satışa sundu.
Daha sonra İnönü Belediye yöneticilerinin de desteğiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) yöresel ürünlerin satışına ilişkin proje sunan Parlar, kooperatif kurup, ilçede lokanta olarak da hizmet veren iş yerini açtı.
İki çocuk, bir torun sahibi Parlar, başkanı olduğu kooperatifle sadece üyelerin değil ilçedeki tüm kadınların ürettiği yöresel ürünlerini satarken, sosyal medya ve internet sitesinden de yeni pazarlar buldu. Bu çalışmaları kentte duyulunca kadın girişimci olarak çeşitli ödüllere layık görülen Parlar, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen etkinlikte rol model girişimci kadın ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Usta öğretici olarak çalıştığı Halk Eğitim Merkezinden emekli olan, 2014'te İnönü Belediye Meclisi üyesi seçilen Parlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve 8 Mart'ta televizyon kanallarında yayınlanan girişimci kadınlar kamu spotunda da yer aldı.
Sakine Parlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl kadar önce birkaç arkadaşıyla evlerinde yaptıkları yöresel ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, bu yola çıkarken arkalarında bir destek bulunmadığını söyledi. Ürünleri İnönü'de pazarlarda satarken KEDV Eskişehir sorumlusuyla tanıştıklarını, bu çalışmalarına destek olunabileceğini öğrendiklerini dile getiren Parlar, şöyle konuştu:
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