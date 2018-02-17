2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Çek sporcu Ester Ledecka'nın kayak takımını ödünç aldığı ortaya çıktı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 1.21.11'lik zamanlamasıyla Alp disiplini kadınlar Super-G yarışında podyumun zirvesine çıkan 22 yaşındaki Ledecka, başarısının detaylarıyla gündeme oturdu.
Snowboard sporcusu olmasına karşın Super-G yarışında mücadele eden ve kayak takımını dev slalomda altın madalya kazanan ABD'li Mikaela Shiffrin'den ödünç alan Ledecka, kariyerinin ilk olimpiyat altınını kazandı.
Yarış sonunda yaptığı açıklamada, bir yanlışlık olmasından şüphelendiğini ve zamanın düzeltilmesi için bir süre beklediğini ifade eden Ledecka, Super-G dünya kupasında 43. sırada yer alıyor.
Avusturyalı Anna Veith'in gümüş madalya kazandığı yarışta, 2010 Vancouver'ı iki madalyayla tamamlayan ABD'li Lindsey Vonn ise altıncı sırada kalmıştı.
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