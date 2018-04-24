PLAJIYLA DÜNYACA ÜNLÜ ZAKİNTOS

Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de İyon Adaları'nı kaleme aldı. Zakintos, bakir plajları ve zümrüt rengi deniziyle ünlü bir ada. Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarının sunulduğu ilk yer aynı zamanda. Adanın kuzeyinde yer alan doğa harikası mavi mağaralardaki su, inanılmaz rengi ve berraklığıyla şaşkınlık uyandırıyor. Buraya Agios Nikolas bölgesinden tekneyle ulaşılıyor. Adanın ünlü plajı ise 1983’te karaya oturan bir kaçakçı gemisinin kalıntısının da bulunduğu Navagio Plajı. Yıllar içinde kumlara gömülen bu gemi, bugün bir heykeli andırıyor. Porto Vromi bölgesinden saat başı kalkan teknelerle gidilen plaj, incecik volkanik kumu ve turkuvaz deniziyle büyüleyici.

TARİH VE EĞLENCE İÇİN KORFU

İyon Adaları’nın en kuzey ucundaki Korfu’nun tarihi, Roma İmparatorluğu’nun bir kolonisi olduğu MÖ 229 yılına kadar uzanıyor. Daha sonraları Venediklilerin ve Fransızların egemenliğine giren ada, Avrupa şehirlerini andırıyor. 400 yılı aşan Venedik hâkimiyeti, adanın mimarisine de yansımış ve burayı diğer Yunan adalarından farklılaştırmış.

Korfu Kasabası, yan yana dizilmiş restoranları, el işi hediyelikler satan dükkânları ve akşamüstü iyice kalabalıklaşan daracık sokaklarıyla adanın en canlı yeri. Yerli halkın buluşma noktası Liston Caddesi üzerindeki kafeler ve barlar, Paris’i aratmayacak zarafette. Agios Sapyridon Kilisesi’nin çevresindeki klasik Yunan tavernalarında ouzo’nuzu yudumlayabilir ve sofraya dizilmiş mezeleri tadarken, adalı gençleri izleyebilirsiniz.

YÜZBAŞI CORELLİ’NİN ADASI KEFALONYA

Kefalonya adası, Nicolas Cage ve Penelope Cruz’un oynadığı, 2. Dünya Savaşı’ndaki İtalyan ve Alman işgalini anlatan Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini filminin geçtiği yer. Doğal güzellikleri, manzarası, geleneksel yaşam tarzı, sevimli dağ köyleri ve mükemmel sahilleriyle Yunanistan’ın en güzel adalarından biri. Korfu’yla benzer bir tarihi olan ada, mimari ve kültürel öğeleriyle İtalya’ya çok benziyor. İyon Adaları’nın çoğunu özellikle de Kefalonya’yı yerle bir eden 1953’teki büyük depremden, adanın kuzeyinde bulunan ve en güzel yeri olan Fiskardo Kasabası etkilenmemiş. St. Tropez havasındaki bu kasaba Venedik tarzı tarihi evleri, liman çevresindeki restoranları, hediyelik eşya dükkânlarıyla adanın en canlı yeri.

VENEDİK USULÜ YEMEK

Her türlü deniz ürününün en tazesini burada yiyebilirsiniz. Geleneksel İyon yemeklerinin çoğu, Venedik döneminin etkisiyle makarna ağırlıklı.

SANDALET ALIN

Hediyelik dükkânlarında çok güzel deri eşyalar, el yapımı sandaletler, seramik kaplar, “komboloi” adı verilen tesbihler, altın ve gümüş takılar satılıyor.