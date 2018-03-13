OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlandı. OECD bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahminini, 2017 yılı için yüzde 6,1'den yüzde 6,9'a, 2018 yılı için yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e, 2019 için de yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e yükseltti.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, raporda iç talepteki güçlü artışın gelecek dönemde Türkiye'de büyümeyi destekleyeceği belirtilirken, teşviklerin azalmasıyla büyümenin gelecek yıllarda yüzde 5 civarında seyredeceği bildirildi.

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