Oeste - Brasil De Pelotas maç önü

Oeste ve Brasil De Pelotas, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. Maç öncesi Oeste 10 puanla 13. sırada, Brasil De Pelotas 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Oeste son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Oeste galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Brasil De Pelotas galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Oeste önceki hafta ABC Natal mücadelesinde 2-0 yenildi.

Brasil De Pelotas ise Ituiutaba maçında 2-1 yenildi.

Oeste, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Brasil De Pelotas, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brasil De Pelotas 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.