Oeste - Criciuma rakamlar

Oeste ve Criciuma, 17 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Oeste 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Criciuma 8 puanda ve 18. sırada. Oeste son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Oeste galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Criciuma galibiyet oranı 3.20. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Oeste önceki hafta Goias mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Criciuma, Brasil De Pelotas karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Oeste, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Criciuma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Criciuma, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.