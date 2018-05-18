Oeste - Vila Nova maçı ne zaman?

Oeste ve Vila Nova, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Oeste 5 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Vila Nova 13 puanda ve 2. sırada. Oeste son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 309 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oeste kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Vila Nova sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Oeste son haftadaki Goias müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vila Nova, Londrina karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Oeste, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.