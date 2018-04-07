Kocaeli merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 15 ilde düzenlenen 'Ofsayt' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden 14'ü tutuklandı, 51'i adli kontrolle 53 kişi de serbest bırakıldı. DHA'nın haberine göre; şüphelilerin bu yolla elde ettiği 109 milyon 555 bin TL'lik mala da el kondu.

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