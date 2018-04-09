Kocaeli merkezli 15 ilde geçen hafta düzenlenen ‘Ofsayt’ adlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 67 kişinin sorgusu tamamlandı. Gebze Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şebeke liderleri Birkan S. ile Onur G.’nin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis, Gebze’deki kaçak bir İddaa bayiden yola çıkarak çökerttiği, milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin işleyiş şemasını da ortaya çıkardı. Şemanın başında şebeke liderleri Birkan K., Onur G. ile Serkan Ö. ve Uğur Ö.’nün bulunduğu belirtildi. Bu kişilere ait şirketlerin mali işlerini Mehmet Ş.’nin yönettiği, tutuklananlar arasında yer alan sistem mühendisi Rahmi Ş.’nin de sistemi kurduğu öne sürüldü. Ayrıca paraları taşıyan kuryeler, aracılar ve kaçak yasadışı bahis işyeri açanlar da şemada yer aldı.

SİSTEMİ O GETİRDİ

Soruşturmada 8 yıl önce internet üzerinden yasadışı bahis sitesi kurdukları belirlenen şebekenin yurtdışı bağlantıları da incelenince çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. İncelemede, yasadışı bahis sistemini ilk kez Türkiye’ye getiren kişinin kimliği belirlendi. Yurtdışında yaşayan ve ismi gizli tutulan şüphelinin şu ana kadar yapılan operasyonlarda ilk kez adına ulaşıldığı öğrenildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin kaçak bahis parasıyla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara el konulmuştu. Çetenin Bodrum ve Didim’de işlettiği 2 ünlü gece kulübüne de kayyum atanmıştı.

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