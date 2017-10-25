Ofspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 71. dakikasında Ofspor, Niyazi Çolak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.



Yeni Malatyaspor 84'te Arturo Mina, 87'de penaltıdan Eren Tozlu ve 88'de Selim Şahin'in kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak tur atladı.



OFSPOR: 1 - YENİ MALATYASPOR: 3



STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erkan Akbulut



OFSPOR: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Selim Şahin, Canberk Özçakır (Dk. 86 Nevzat Bilen), Muammer Sarıkaya, Muhammet Fettahoğlu, Niyazi Çolak, Fatih Aydın, Hamdi Dereli, Furkan Karabatak (Dk. 79 Talha Aydemir), Ferhat Aydın

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin, Sincere (Dk. 57 Dening), Murat Akça, Mustafa Batuhan Altıntaş, Mina, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Cissokho), Dia, Furkan Pekşen (Dk. 76 Barazite)



GOLLER: Dk. 72 Niyazi Çolak (Penaltıdan) (Ofspor), Dk. 85 Mina, Dk. 88 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 89 Selim Şahin (Kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), Dk. 71 Dia (Evkur Yeni Malatyaspor)







