Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği sınav sonuçları açıklandı. İşte, ÖGG sınav sonuçları.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 04 Şubat Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 74. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı.

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Sonuçların görüntülenmesi için T.C. kimlik numarası ilgili bölüme yazılacak ve sonuçlar aday tarafından anında öğrenilecek. Bunun yanında özel güvenlik sektöründe çalışmakta olan görevliler yenileme yapmak için sınava katılmışlarsa 50. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını da kimlik numaralarıyla öğrenme şansı yakalayacak.

Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

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