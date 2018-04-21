Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan Özel Güvenlik sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik sınavlarına, kurs eğitiminin ardından giriliyor ve sınavı geçenler Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sertifikası alarak, özel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapma hakkı kazanıyor.

75. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Mart Cuma günü eğitimlerini tamamlayan ve 8 Nisan Pazar günü sınava giren adayların sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki link üzerinden öğrenebilir.

75. ÖGG SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN SINAVLARIN TAKVİMİ

S.N. SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA 1 ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 03 Haziran 2018 Pazar (Saat 14:00) 20 Nisan 2018 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 7 ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 03 Haziran 2018 Pazar (Saat 14:00) 20 Nisan 2018 Cuma 8 ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 9 ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 10 ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 11 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 04 Mart 2018 Pazar 12 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 29 Nisan 2018 Pazar 13 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 11 Kasım 2018 Pazar 14 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 14 Ekim 2018 Pazar 15 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2018 YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR

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