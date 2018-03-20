Öğle namazını kılacak olan vatandaşlar, şehirlerinde öğle ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek için internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Yaşadıkları şehirde bugün öğle namazının saat kaçta kılınacağını sorgulayan vatandaşlar, sorunun yanıtını arıyor. Peki öğle ezanı saat kaçta? Öğle namazı saat kaçta kılınacak? İşte 20 Mart il il öğle ezanı saati ve detaylar...

ÖĞLE EZANI SAAT KAÇTA? (20 MART 2018)

İstanbul: 13:18

Ankara: 13:02

İzmir: 13:25

Antalya: 13:11

Bursa: 13:17

Eskişehir: 13:12

Konya: 13:04

Edirne: 13:27

Samsun: 12:48

Trabzon: 12:35

Diyarbakır: 12:33

Van: 12:20

Hakkari: 12:19

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ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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